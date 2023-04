ÜHA JABURAMAKS LÄHEB: pakendid tuleb igas Euroopa Liidu riigis eraldi deklareerida

Eelmisel nädalal kirjutasin, kuidas uued reeglid sunnivad pisimastki pakendist aru andma. Selle peale kirjutas mulle Aurea Regina OÜ omanik, juht ja ainuke töötaja Anneli Raikko, et jagada oma lugu Saksamaa tootjavastutusorganisatsiooniga liitumisest. Asja absurdsus viis 20 aastat ärimaailmas juhina töötanud ja seitsmeaastase ettevõtjakogemusega inimese endast välja. „Mina sain ise hakkama 25 euro ja pooleteise tööpäeva hinnaga, aga kindlasti on neid, kes asjast ei tea või abi puudumisel riskivad trahviga,“ möönab ta. Kõige rohkem ärritab Raikkot suhtumine, et ise oled omale ettevõtjaks olemise risti kaela võtnud ja saa hakkama.