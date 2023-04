„BÖRSISUPP“ | Ettevõtlus vajab enesekindlust: kui sul on unistus, siis tee see ära!

2021. aastal läbi viidud rahvaloenduse andmetel on enamus Eestis tööga hõivatutest palgatöötajad ja vaid 4% on ettevõtjad. Enamus ettevõtjatest on mehed. Tiina Sokolova ja Edith Mihkelsoni on selles mõttes vastuvoolu ujunud ning juba pikalt ettevõtjatena tegutsenud. Nende asutatud Kookeri minipannkoogid on praeguseks paljudele tuttavad, kuid algus polnud üldse nii lihtne.