IRAAN: hullumeelne liiklus ning tuhandeaastased templid ja mudatellistest linnad

Kuude kaupa Iraanis üksiku naisena ringi reisida ei olnud tingimata mõistlik. See on maa, kus mõrvatakse naisi isegi nende salli alt välja kippuvate juuste pärast, tõdeb Susanna Veevo. „Samas on see rikkaliku kultuuri ja ajalooga tohutult ilus maa, kus leidub sipelgapesana kihavaid turuplatse ja õdusaid oaase, hiiglasklikke metropole ja ehedaid mudalinnu, tuhandeaastaseid templeid ja noorte salakohvikuid,“ kinnitab ta oma raamatus „Minu Iraan. Varastatud vabadus“. Paraku soovitab Välisministeerium oma veebilehel Reisi targalt täielikult riiki reisimist vältida.