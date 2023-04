ASTRONOOMILINE HINNATÕUS! Munad on mõnes poes kallinenud üle kahe korra

Lihavõtete eel võtsime luubi alla kanamunade hinna. Pole mingi uudis, et munad on ühed enim kallinenud toiduained. Hinnavõrdlust läbi viies üllatas üks toidupoodidest lausa astronoomilise hinnatõusuga – munad on seal võrreldes 2021. aastaga 114% kallimad!