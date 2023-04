PARVLAEV KUI MAANTEEPIKENDUS. Heidi Hanso: ehk on Eestigi kunagi riikide ridades, kus praamisõit on kohalikele tasuta

Riigi rahakott on õhuke, seega tuleks üles leida iga liigne kulurida. Kas selleks võiks olla praami- ja lennuliiklus saarte ja mandri vahel? Just nii arvab transpordiameti juht. Saarlased ise on aga teist meelt. „Kui peaks katkema lennuliiklus või praamipilet oluliselt kallinema, siis võib juhtuda, et meie perest saavad hoopis „suvehiidlased“, ütleb peale pikki aastaid Hiiumaale naasnud naine.