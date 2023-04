KRÜPTOVARA. Investeering või spekulatsioon?

Krüptovarasid võib määratleda kui väärtuse või õiguste digitaalset esitust, mida võib edasi anda või talletada elektrooniliselt, kasutades selleks plokiahela tehnoloogiat. Oma olemuselt on krüptovarad spekulatiivsed instrumendid, kuna nende väärtus ei tulene mitte aluseks olevast nn sisemisest väärtusest, vaid ainult nõudluse ja pakkumise vahekorrast. See tähendab, et kui nõudlus mõne krüptovara järele järsult kasvab või pikemaks ajaks kasvama jääb, võib sellelt kahtlemata ahvatlevat tootlust teenida. Mündil on aga ka teine pool – nõudluse vähenedes võib krüptovara väärtus ka olematuks kahaneda. Et krüptovarade hind võib kiiresti muutuda ja nendesse raha paigutamisega käib kaasas suur risk, ei sobi need enamikele tavatarbijatele investeerimiseks.