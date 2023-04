KUIDAS VÄLTIDA ÕUDUSTE ÜÜRILISI? Läbustanud nolk ei kahetse: „Selleks teie korterid ongi! Nendes võib ju kõike teha.“

„Puhastamine ja remont läks maksma 6500 eurot, isegi 7000,“ meenutab Hanne Paljak mullu detsembris toimunud peo tagajärgi. Tallinna südalinna korter oli broneeritud 13 inimesele, kuid peole tuli kohale rohkem. Paljak nägi seda koridori paigaldatud valvekaamera kaudu. Järgmise päeva lõunal korterisse läinud koristajad leidsid eest suitsuhaisu, noatäketega laua, katkise ahju, vereplekid, rikutud voodilinad. „Peegel oli rusikaga katki pekstud, nii et oli verine. See oli ikka täitsa õudne,“ sõnab ta. Korteriomanik tõdeb, et selle viie-kuue aasta jooksul, mis ta lühiajalise üüriga on tegelenud, pole üheski tema viiest korterist midagi sellist toimunud.