MÕISASPAAD: viis võimalust luksuslikult mõnuleda

Kahtlemata on külmal ajal spaas mõnus lõõgastuda, aga lausa luksuslikult kesk ajaloolist hõngu saab mõnuleda mõnes mõisaspaas. Eestis on avatud viis mõisaspaad ning Mäetaguse mõisa on kolmapäevast laupäevani oodatud vaid täiskasvanud.