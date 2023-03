KUIDAS SAAB LAPS INVESTEERIDA? Koos vanemaga või kohtu loal

Kui alla 18aastane laps teeb tehinguid ise ilma vanemate või eestkostja nõusolekuta, on need õigustühised ja seaduse silmis ei kehti. Kui lapsevanem või eestkostja tehingu hiljem heaks kiidab, muutub see kehtivaks. Kui aga vähemalt 15aastase lapse arengutase ja teadmised seda võimaldavad ning tehingud oleksid lapse huvides, võib kohus selleks ka loa anda ehk laiendada teovõimet. Seda saab teha vaid vähemalt 15-aastase alaealise lapse enda algatusel koos vanemate või eestkostja nõusolekuga. Kui vanemad või eestkostja sellist nõusolekut ei anna ja on näha, et nõusoleku andmisest keeldumine on vastuolus vähemalt 15-aastase alaealise lapse huvidega, võib kohus anda loa iseseisvalt investeerida ka ilma lapsevanema või eestkostja nõusolekuta.