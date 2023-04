TUHANDED EUROD LISAKULU: soss-sepp töömees tegi kehva tööd ja kadus

Korraliku töömehe leidmine ei ole kergete killast ja võib juhtuda, et algul asisena tunduv töömees osutub soss-sepaks. Kristo Volt ja tema elukaaslane unistasid oma majast nagu paljud noored pered. Unistus täituski – nad müüsid oma korteri ja ostsid maja. „Korteris, mille maha müüsime, oli meil aega elada kuu aega, seega maja remontimisega oleks pidanud hakkama saama kiiremini,“ meenutab Kristo. Kuna maja oli vana, oli neil plaanis lasta see seest tervenisti korda teha. See tähendas, et tuli teha nii kipsi-, põranda- kui ka kõik muud sisetööd.