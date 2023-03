„BÖRSISUPP“ | Investor Kristjan Liivamägi toimetulekust praeguses majandusolukorras: „Need, kes on elanud üle oma võimete, on sunnitud käitumist muutma.“

Majandusteadlane, õppejõud ja investor Kristjan Liivamägi on rahandusalaste teadmiste jagamise võtnud oma südameasjaks. Seda põhjusel, et tal endal tudengina polnud võimalik neid nii lihtsalt saada, vaid kõik tuli ise läbi teha. Sealt tekkis motivatsioon anda uuele põlvkonnale teadmisi läbi praktiliste kogemuslugude.

Hakkama saamiseks tuleb leida nutikaid lahendusi, vaadata üle pere eelarve ja mõelda mida päriselt vaja on. Ellu jäävad tema sõnul tugevamad: „Need, kes on elanud üle oma võimete, on sunnitud oma käitumist muutma ja minule majandusteadlasena ja ka eraisikuna selline olukord meeldib, sest see on jätkusuutlikum.“