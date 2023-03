Turistid hädas: hinnad juba sama kallid kui Soomes!

Soomlasi on Eesti puhul alati köitnud kaks asja: lähedus ja odavad hinnad. Üle mere saab sõidetud paari tunniga ning tuttavad ostukohad on kohe sadama lähedal. Soomest pärit turistid on aasta-aastalt sõitnud Tallinna eelkõige ostureisile. Aga maailm muutub ja koos sellega ka Eesti.