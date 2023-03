TAHAD OLLA MEISTER? Kutsekool on paljude võimalustega valik

Kindlasti on kutseharidus nutikas valik neile, kes tahavad tulevikus tänu õpingute käigus omandatud teadmistele-oskustele saada tööturul eelise näiteks gümnaasiumi lõpetanud eakaaslaste ees, kel ühtki eriala ette näidata pole. Vähemalt pool kutseõppe mahust on praktika, mis toimub nii kutseõppeasutuse praktikabaasides kui ka tegelikus töökeskkonnas. See annab tööandjale kindluse, et tööletulijale pole vaja hakata kõike päris algusest õpetama.