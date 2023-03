KRAANID KINNI? Nõmmekad on segaduses: mis katseid meie joogiveega tehakse?

Katsetuse eesmärk on testida valmisolekut hädaolukorraks, mis võib tekkida elektrikatkestuse või suuravarii tagajärjel, kui ei ole võimalik veevarustust tagada puurkaevu pumplatega. „Meie soov on tagada kõikidele klientidele joogivesi ka hädaolukorras ja selleks saame olla valmis ainult läbi praktilise õppuse,“ ütleb Kristiina Soovik, Tallinna Vee veekvaliteedi juht. Hädaolukorra katsetuse on kooskõlastanud Terviseamet, mupo, Tallinna kommunaalamet, päästeamet ja Nõmme linnaosavalitsus. Kõik osapooled on ühel meelel, et katsetus on hädavajalik Nõmme joogiveega varustatuse tagamiseks kriisiolukorras.