„HÄMMASTAV!“ Täiesti uus nurk: Niguliste kiriku uhiuus lift üllatab nii turiste kui ka põliseid tallinlasi

Veidi üle nädala on Tallinnas olnud avatud Niguliste kiriku kauaoodatud tornilift. Emotsioone on see tekitanud juba üksjagu, sest küll on järjekord kole pikk või lift jälle rikkis. Kas tõesti röövib uustulnuk kogu tähelepanu ajaloolistelt altaritelt ja maailmakuulsalt „Surmatantsult”?