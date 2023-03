40% VÄHEM TEHINGUID: kõrge hind ja intress jahutavad kinnisvaraturgu

Kinnisvara kiire hinnakasv, tõusvad intressimäärad ja üldine elukalliduse tõus on vähendanud järsult korterite taskukohasust ehk inimestel pole piisavalt suuri sissetulekuid, et korterit osta. See on omakorda jahutanud aktiivsust kinnisvaraturul. „Kui varem halvendas korterite taskukohasust erakordselt tugev hinnakasv, mõjutab nüüd seda üha enam intressimäärade tõus,“ selgitab Swedbanki ökonomist Marianna Rõbinskaja.