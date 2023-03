HÕIKEOKSJONIST DIGITURUKS: kuidas sündis väärtpaberiturg?

Nüüdisaegne aktsiatega kauplemine on erinevate allikate põhjal alguse saanud 1602. aastal Amsterdamist. Nimelt oli Hollandi Ida-India Kompanii maailma esimene aktsiaselts, mis kapitali kaasamiseks emiteeris aktsiaid laiemale avalikkusele ning maksis ka dividende. Tegemist oli aastaid ainsa börsiettevõttega. Amsterdami esimene kaubabörs avati 1611. aastal, kuid see ei olnud börs tänapäevases tähenduses, kus kaubeldakse aktsiate, võlakirjade ja muude finantsinstrumentidega. See oli ennekõike kaupade börs, kuhu tulid kauplema soola, teravilja, puidu ja paljude muude kaupade kaupmehed. Aktsiatega kauplemine moodustas vaid väikese osa äritegevusest.