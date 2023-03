OHTLIKUD TURISMIMAGNETID: kohad, kus lummavad vaated või loodetud adrenaliinilaks võivad maksta elu

Kuhu sõita, kui tavapärased turismimarsruudid on juba läbitud või ei sütita? Mõni tahab end proovile panna maailma kõige ohtlikumates paikades, mis panevad pea ühtaegu õudusest ja vaimustusest pööritama. Veebiportaal Planet of Hotels on teinud ülevaate kõige riskantsematest turismiobjektidest.