Maksuamet on inimestele tagastanud juba üle 181 miljoni euro

Kokku oli reede hommikuks oli esitatud 643 000 tuludeklaratsiooni, millelt tagastamisele kuulub kokku 192 miljonit eurot enammakstud tulumaksu.

Enammakstud tulumaksu tagastab MTA hiljemalt 2. oktoobriks. Tulumaksu tagastamise kiirus ei sõltu deklaratsioonide esitamise järjekorrast. Elektrooniliselt esitatud tuludeklaratsioonide alusel algas tagastamine 28. veebruaril ja tänaseks on kokku tehtud 500 000-le inimesele 181 miljoni euro jagu tagastusi.

Praegu esitatud tuludeklaratsioonide põhjal tuleb tulumaksu juurde maksta kogusummas 33 miljonit eurot. Juba neljandat aastat on tulumaksudeklaratsiooni esitades võimalik tagasisaadav raha kohe ka annetuseks suunata. Seda võimalust on kasutanud 3471 inimest, kes on kokku annetanud 180 000 eurot.

Kuna Tallinna teenindusbüroo on jätkuvalt väga koormatud, siis soovitab MTA füüsiliste isikute tulude ja maksustamise teenusejuht Annika Oja tuludeklaratsiooni esitamiseks büroosse mitte tulla või kui see on siiski vajalik, lükata seda veel mõne nädala võrra edasi.

„Kiiret ei ole, tuludeklaratsioone saab esitada mai alguseni,“ ütles Oja. „Palume ka inimestel aidata oma eakamaid lähedasi, et nad saaksid deklaratsiooni esitada MTA iseteeninduskeskkonnas.“

Küsimuste korral tuleks esmalt otsida infot MTA kodulehelt, pöörduda nende poole e-kirja või telefoniteel. Aasta algusest saadik on MTA klienditugi vastanud juba rohkem kui 31 500 kõnele ja 20 000 kirjalikule pöördumisele, mis enamasti seotud just tuludeklaratsiooni esitamisega.

MTA klienditeeninduse valdkonnajuhi Heli Kullamaa sõnul on need muljetavaldavad numbrid, kuid mahust isegi olulisem on kvaliteetne ja asjatundlik nõu, mida nad pakuvad.