SUUR HINNATÕUS ON LÄBI! Peaökonomist: „Lähiaastatel sellist enam ei oota, kui just midagi jalustrabavat ei toimu.“

Luminori majandusporgnoosi ettekandes ütleb panga peaökonomisti Lenno Uusküla, et käesolevale aastale ette vaadates võib oodata hinnatõusu jätkumist samas tempos nagu eelneval poolel aastal, mis tähendab, et tänavu on oodata umbes 5 protsendist hinnatõusu.