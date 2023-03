EELIS ON NOORTEL! Mida peaks iga täiskasvanu teadma pensioni kogumisest?

Lisaks varakult pensionipõlveks kogumisele on oluline ka järjekindlus – ilma selleta pole ükski rahakogumine tulemuslik. Elu on näidanud, et inflatsioon on olemas igal ajahetkel ning raha väärtus ajas langeb. Seega ei ole tark koguda või hoida raha padja all või pangakontol. Tasub uurida selliseid viise, mille abil on võimalik oma sääste turvaliselt kasvatada. Iga noor võib pensioniks koguda kas iseseisvalt või kellegi teise, näiteks vanemate abil. Iseseisvalt saab noor raha koguda kohustuslikku pensionifondi, kuna see on seotud iga isiku töötasuga, millest makstakse 2% valitud pensionifondi. Kui raha kogumisega soovivad noort aidata ka teised isikud, näiteks vanemad, siis nemad saavad seda teha läbi kolmanda samba ehk investeerides vabatahtlikku pensionifondi.