Kas Helsingis on tõesti soodsam elada kui Tallinnas? Tundub nii

„Mulle tundub, et toidule ja elamisele kulub mõlemas riigis sarnane osa sissetulekust. Mina teen koduseid toite praktiliselt kogu aeg, aga kuna pere on suur, siis meil kulub toidule umbes 15–20% sissetulekust,“ ütleb kolmelapselise pere ema Sirli, kes pendelrändab kahe riigi vahel. Soome kõrgemaid hindu kompenseerib ka kõrgem palk. Kuna pere pendeldab pidevalt üle lahe, on kummagi riigi soodsamaid toidukaupu teisele poole ikka kaasa ostetud. „Ostsin kohvi, juustu ja värsket köögivilja Soomest kaasa Eestisse. Samas Eestist tõin toorest kanafileed ja muid seesuguseid lihaprodukte. Nüüd enam pole sellist vahet märganud,“ räägib ta hinnavahe vähenemisest viimase umbes aastaga.