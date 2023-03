„BÖRSISUPP“ | Sassis suhted: kuidas kaitsta oma vara lahku minnes?

Meedias on leidnud kõlapinda mitmed loos, kus lahku minnes on üks endistest kaasadest jäänud alusetult tühjade kätega. Halvimal juhul aga pangalaenuga, mida käendajana tuleb hakata tühja maksma. Kui abielus on varasuhted perekonnaseaduse alusel paigas, siis vabaabielu puhul on lood keerukamad.