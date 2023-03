NAINE „MEHISES“ AMETIS? „Kartsin, et mind vaadatakse imelikult. Tegelikkuses oli vastupidi.“

Endiselt on veel pikk maa minna, et kohates autotöökojas, tarkvaraarenduses või robootikaettevõttes naistöötajat, üllatusest kulm ei kerkiks. Kuid kui ühele naisele on juba lapsepõlvest saadik olnud unistuseks saada automaalriks, siis ei saa takistuseks ka see, et seda eriala peetakse meeste pärusmaaks.