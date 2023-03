Veebruaris kasvasid hinnad aeglasemalt

Eesti panga ökonomist Sulev Pert toob välja, et majanduslanguse ja nõudluse vähenemise tõttu ei saa paljud ettevõtted enam hindu varasemas tempos tõsta. Hinnakasvu väljavaade on aga sektorite lõikes ebaühtlane. Konjunktuuriinstituudi andmetel on ettevõtete hinnaootused järsult langenud tööstussektoris, sest ekspordinõudlus on kahanenud. Kaubandus- ja teenindussektoris on lähikuudel eesootavast hinnalangusest küsitluste põhjal teada andnud vaid vähesed ettevõtted. Riigisisest hinnakasvu soosivad endiselt kiire palgakasv ja madal tööpuuduse määr.