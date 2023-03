Õpilaste koomiksikonkurss „Raharöövlid“ kutsub osalema

Konkurss on jaotatud kolme vanusegruppi ning parimad tööd valib välja žürii, kelle hulgas on noorte seas populaarne investor Kristi Saare, tuntud koomiksikunstnik ja graafiline disainer Veiko Tammjärv, noorteinfoportaali Teeviit vabatahtlik Grete Kull ja finantsinspektsiooni kommunikatsioonispetsialist Kaisa Gabral. Tööde esitamise tähtaeg on 31. märts.