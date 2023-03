EURIBORI TÕUS: kasvab ka korteriühistute remondifondi makse!

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liikme Urmas Mardi sõnul mõjutab euribori tõus kindlasti ka korteriühistuid, kes on renoveerimistöödeks laenu võtnud. „Inimestel on ärevus sees, see on elementaarne,“ lisab ta. Liiduni ei ole selleteemalisi kurbi teateid küll laekunud.