HINNAÜLLATUS! Kas toidukorv on kallim Eestis või Soomes?

Elukalliduse tõus on pitsitanud soomlaste rahakotte, kuid Ilta-Sanomat tõdeb, et eestlaste olukord on hullemgi. Toodete ja teenuste hinnad on pea sama kallid kui Soomes. Võrdluseks pandi kokku toidukorv Tallinnas Kristiine ja Helsingis Itakeskuse Prismas.