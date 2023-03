EURIBOR TÕUSEB! Kas üürileandjad kiirustavad üüri tõstma?

Tallinnas investeerimiskorterit välja üüriva Raivo laenumakse kasvas euribori tõusuga 90 eurot. „See pole teab mis suur tõus, sest laen oli lühike, väike ja praegu on põhifookus põhiosa tagasimaksel, mida euribor ei mõjuta. Suurem mure on oma kodu laenumakse, mis tõusus ligi 250 eurot,“ selgitab ta. Praegu maksab ta investeerimiskorteri eest pangale laenu 600 eurot kuus, igakuine üüritulu on 700 eurot. „Üür katab laenumakse aga ainult tänu sellele, et ei üüri korterit välja eraisiku alt. Kui üüriks erisikuna, ei jääks midagi alles, sest riik tahab nii suurt osa sealt,“ täpsustab Raivo.