LISATULU AVAB UUSI VÕIMALUSI: kuidas palgatöö kõrvalt oma oskuste ja hobidega raha teenida?

Oma kogemusi jagavad inimesed, kes on tänu lisategevustele teeninud palgale tublisti juurde.

„Minu peamisteks lisasissetuleku allikateks on blogimine ja suunamudimine,“ ütleb Helen Lauter. Tema sõnul on see müüt, et sotsiaalmeedias tulu teenimiseks peab olema suur jälgijaskond.

Elukaaslased Eliis Mets ja Alex Talisainen oma pannud oma erialased oskused teenima lisatulu ettevõtluses. Sellele lisaks toovad tulu erinevad investeeringud.

Tatjana Ots on tervishoiuõde, kes on teinud viimased viis aastat täiskohaga kontoritööd. Erinevate lisaotstega on tal olnud võimalik teenida kodu sissemakse, maksta ära kodulaen ja elada põnevat elu, täis hobisid.