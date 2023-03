KAS POLE KUMMALINE: Egiptusest õuna tuua ei tohi, aga ananassi ja banaane tohib

See, mida inimesed teavad toidukaupade toomise kohta Eestisse kolmandatest riikidest, pole just kiita, selgus Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) ning Maksu- ja Tolliameti (MTA) küsitlusest.

PTA piirikontrolli osakonna juhataja Regina Pihlaka sõnul teadsid enamik küsitluses osalenuid, et väljastpoolt Euroopa Liitu võib Eestisse tuua nii küpsiseid kui šokolaadi, küll aga kaheldi tees, kuigi ka tee toomine enda tarbeks pole keelatud. „Paljud tooksid näiteks Gruusiast kaasa ka juustu, kuid see ei ole lubatud,“ sõnab Pihlakas. Seda, et ka mett võib kuni kaks kilo kaasa tuua, teadsid tema sõnul üksikud.