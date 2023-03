RIKKALIKU AJALOOGA TORINO: endise Itaalia kuningriigi esimene pealinn pole kaotanud oma võlu

„Julgeksin Itaalia kohta väita, et „käisin Itaalias“ on üsna sama kui „käisin Ameerikas“. Kõigil paarikümnel maakonnal on tugev identiteet, nad erinevad üksteisest kultuuri, toidu ja isegi keele poolest. Kui küsida itaallaselt, kust ta pärit on, saad vastuseks: sono di Bari, sono di Roma, olen sitsiillane jne, mitte kunagi: olen Itaaliast,“ tõdeb Ülle Pruks, et saapamaale ei tasuks hinnangut anda esimeste muljete ajel ega isegi mitte korduva külastuse järel.