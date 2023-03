HOTELLI ASEMEL: ööbiks õige puu otsas või magaks vanas kalalaevas

„Meis kõigis on alles see laps, kes kunagi ise mõne onni on ehitanud,“ nendib Tiigrisilma Treehouse'i peremees Norman Roth. Ta on nõus, et mõnegi erilise majutusasutuse hinnad on proportsioonist väljas, aga nende puuonni külastajatest on peremehe hinnangul 80 protsenti siiski Eesti inimesed. „Vast kõige kaugemalt tulnud olid Filipiinidelt. Samuti on külalisi olnud Maltalt, Saksamaalt, Prantsusmaal jne. Oleme oma Tiigrisilma puuonniga toimetanud kaks aastat ja kavas on ehitada veel paar sellist majakest,“ tõdeb Roth, et arenguruumi jagub.