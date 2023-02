KUHU KADUS TÖÖÕNN? Tiina Saar-Veelmaa: kui tahtejõu lihas väsib, siis prantsatame kodus diivanile ja ketrame kolm tundi telefonis

Oma teadustöös ja praktikas on karjääriekspert märganud, et õnne ja töö vahel on seos. Nimelt määrab õnnetunde ära kõige enam keskkond, kus ärkveloleku ajal viibitakse. „Kui oleme tööl või lapsed koolis, siis seal juhtub see kõige mõjusam osa elust, mis mõjutab meie õnnetunnet. Seega koer on tõesti maetud sinna, mis töökohtadel toimub,” selgitab ta. Seda mitte ainult füüsilises plaanis ehk kas töökoht on mugav või töö saab tehtud. Sellest sõltub ka vaimne-emotsionaalne tervis, mida mõjutab see, kas kolleegidega on mõnus koos olla ja kas töökoormus on mõistlik.