KODUKONTOR PALMI ALL: kuidas see tegelikkuses toimib ja kes saab seda endale lubada?

Mullu suvel kolis Kairi Kreek perega Rootsi Lapimaale. Tol hetkel politsei- ja piirivalveametis (PPA) töötanud naine oli arvestanud, et kolimisplaanist kuuldes tänab tööandja tehtu eest ja sellega on töösuhe lõpetatud. „Tuhandekilomeetrine vahemaa kodu ja kontori vahel ei ole just kõige lühem. Mul endal oli soov ja valmisolek tööd kaugelt edasi teha, sest ma armastan oma tööd väga. Kõige ägedam oligi, et minu juhid tulid mõttega kaasa ja usaldasid mind. Siin ma nüüd olen – teen Põhja-Rootsist Eesti politsei tööd,“ on naine õnnelik. Kuna e-kirjad liiguvad, Skype ja telefon töötavad, saab nii mõnigi kolleeg Kairi eemalolekust teada alles siis, kui tema laua juurest läbi astub. „Lennureisi mu kontorilaua taha pole veel keegi ette võtnud, aga asjad on aetud sellegi poolest,“ kostab kommunikatsioonispetsialist.