Segased ajad kinnisvaraturul: hinnad langevad, kuid ostjad on parema ootel

Keskmine korteri ruutmeetri hind on Tallinnas üsna krõbe küündides üle 3000 euro. Kodu ostes tuleb arvestada ka üldise hinnatõusu ja veel vähemalt suveni kallineva euriboriga. Maakler Evelin Teas Skanton kinnisvarast tõdeb, et kinnisvarahinnad on küll pigem langustrendis, kuid ajad on segased ja paljud on pannud koduostu plaani ootele. Kuigi tehinguid tehakse endiselt, siis varasemast vähem ostetakse investeerimiseks või päris oma esimest kodu. „Pigem saavad hetkel endale kinnisvaraostu lubada stabiilse palga ja kindlustatud majandusliku olukorraga inimesed. Need, kelle jaoks euribori tõus ei ole praeguseks kujunenud elukorraldust oluliselt muutnud,” lisab ta.