„BÖRSISUPP“ | Iluettevõtja Marju Karin: „Rahast tuleb naudingut tunda. Sa pead tohtima endale osta, mis sulle meeldib.“

Praegune hinnatõus Marju Karini rahakotis tunda ei anna. „Ma olen harjunud kuidagi teistmoodi elama,“ sõnab ta, et on eluaeg vajalikeks asjadeks raha leidnud. „Rahast peab naudigut tundma. Sa pead tohtima endale osta, mis sulle meeldib. Mul on lapsest saadik olnud erinevad ümbrikud [kuhu raha panna] – enesetäiendamise jaoks, reisimise jaoks. Ja alati on laristamise ümbrik.“