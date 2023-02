Väikeelamud energiatõhusamaks: toetuse jagamisel soositakse maapiirkonda ja eramu terviklikku renoveerimist

Oluline osa Eesti väikeelamutest on ehitatud 1950.–1960ndatel, mil projekteerimisnormid olid tänaste oludega võrreldes hoopis teistsugused. Seetõttu panustab riik väikeelamute energiatõhususe tõstmisesse.

„Väikeelamud moodustavad kolmandiku Eesti elamufondist. Seejuures on oluline märkida, et Eesti keskmine energiatarbimine neis on võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega ühe ruutmeetri kohta kõrgem ning selle põhjuseks ei ole vaid külm kliima,“ ütles pressipöördumises EASi ja KredExi ühendasutuse kommunikatsioonivaldkonna juht Joonas Kerge.

Väikeelamute renoveerimine on mõistlik mitmel põhjusel. Esiteks on võimalik suurendada nende energiatõhusust, mistõttu vähenevad igakuised energiakulud. Teisalt tagab renoveerimine kodu pikaajalisema säilimise ning tänapäevased elamistingimused. Lisaks elanike heaolule tõstab see ka kinnisvara väärtust.

Toetust saab taotleda üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsiooni, kahe korteriga elamu või ridaelamu rekonstrueerimiseks. Tingimuseks on see, et ehitis peab olema kantud ehitisregistrisse ning taotleja alaline elukoht. Samuti peab olemas olema omafinantseering, sest toetusmäär jääb olenevalt projektist 20–50% vahemikku, ulatudes 20 000 – 40 000 euroni.

Kasutada sääste või võtta laenu

Olenevalt projektist ja tööde mahust võib omafinantseering ulatuda paarist tuhandest kuni paarikümne tuhande euroni. Inbanki laenude ja ja kaartide müügijuhi Evelin Rahkema sõnul tasub hoolikalt kaaluda, mil määral tasub kasutada selleks sääste ja millal panga finantseerimislahendust.

Tihtilugu ei soovita omaosaluseks kasutada panga abi. Siiski tasub kaaluda, kas kõikide oma säästude kasutamine on parim valik. Sääste võib vaja minna ootamatuteks kuludeks, et tagada igapäevane toimepidevus. Samuti ei jää omafinantseeringu puudumisel projekt pooleli. Elamu rekonstrueerimine tasub end kiiresti ära – sellest tulenev võit võib tihtilugu olla isegi suurem kui igakuine laenumakse.