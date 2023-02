KULLIPILK PEAL: kui palju õnnestub äpitaksot sõites tegelikult teenida? Kas 6000 eurot on ulme?

Kas äpitaksondusega võib tõesti teenida 6000 eurot kuus, nagu on väitnud Toompea staartaksojuht Martin Repinski? Näiteks kui Peeter Hütt tegi kuus 516 sõitu, siis oli tema teenistuseks 2706 eurot sentidega. Mitte et ta oleks saanud selle kõik taskusse pista: kulusidki tekib taksojuhil päris priskelt! Kogenud Bolti juhid räägivad, mida tuleb teha, et sõidukulud tasa teenida.