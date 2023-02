OTEPÄÄ: talvepealinnas jagub nii lund kui meelelahutust

Kolmapäeval oli Otepää suusaradadel 18 sentimeetrit lund ja Tartu maratoni korraldajad lootsid, et seda sajab nädalavahetusel juurdegi. Mida Otepääl ette võtta põhjaeestlasel, kes viimati külastas talvepealinna kümme aastat tagasi? Selgub, et vahepealsete aastate jooksul on Otepääle lisandunud tublisti talvist meelelahutust, taliujulast jääradadeni.