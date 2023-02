Kas kasutad Apple'i seadet? Uuendus kaitseb ohtliku turvaaugu eest

Haavatavust saab ära kasutada, kui seadme kasutajat meelitatakse külastama spetsiaalselt loodud veebilehte. Säärase lehe kaudu on ründajal võimalik käivitada seadmes pahatahtlikku koodi või segada seadme tavapärast tööd. Ründajal on teoreetiliselt võimalik seadmele anda mistahes käsklusi ja ligi pääseda mistahes andmetele. Apple’i sõnul on üritatud turvanõrkust ära kasutada.