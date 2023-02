Tagastamine algab 28. veebruaril! Tuludeklaratsiooni on esitanud üle 333 000 inimese

Kuigi tulude deklareerijatele suuri muudatusi näha ei ole, on MTA sel aastal koos rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse ja arenduspartner Nortaliga sisse viinud olulise süsteemiuuenduse. Esimest korda toimub deklaratsioonide esitamine eraldi süsteemis, mis tagab selle, et e-MTA, kus ärikliendid esitavad mh oma käibedeklaratsioone, ei pea füüsilise isiku tulumaksu deklareerimise perioodil vastu võtma täiendavat koormust. MTA füüsiliste isikute teenusejuht Annika Oja sõnul suunatakse kliendid õige toimingu juurde vastavalt sellele, kas soovitakse esitada tuludeklaratsioon või teha muid e-MTAs pakutavaid toiminguid.

„Lihtsalt seletades ei tasu ehitada maja, mille ülalpidamiskulud on ebamõistlikult suured vaid sellepärast, et kord aastas tahad kõik sugulased sünnipäevale kutsuda. Oleme nutikaid lahendusi kasutades leidnud võimaluse, kuidas nii era- kui ka ärikliendid saavad kõik oma toimingud vaatamata tormijooksule kiirelt ja ladusalt eraldi süsteemis tehtud,“ rääkis Oja.

„Oleme arvestanud, et sel aastal võib büroodesse abi otsima tulla suurem hulk ukrainlasi või teisi uusi maksuresidente, nii et järjekorrad kahjuks kuhugi ei kao. Tuludeklaratsiooni on aega aga esitada 2. maini seega kiiret ei ole ja kui on tarvis tulumaksu juurde maksta, siis selle tasumise tähtaeg on 2. oktoober,“ lisas Oja

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud MTA-le teada andmete põhjal. Kui eeltäidetud andmetesse on sattunud ebatäpsusi, näiteks kinnisvara, mille müügilt tulumaksu tasuma ei pea, tuleks see inimesel endal kustutada. Kuid ka vastupidi: kui teenitud tulu on deklaratsioonist puudu, näiteks on teenitud tulu platvormil, saadud üüritulu, välistulu või ümbrikupalka, tuleb need andmed endal sisestada.