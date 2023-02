KOKKUHOID TEEB RIKKAMAKS! Soovitused, kuidas oma kulutusi paremini plaanida

Soovitusi kuidas oma kulutusi paremini juhtida jagab pressipöördumise vahendusel paljudele tuttav tuvimees Rahakratt. Ta on viimase viie aastaga saanud finantsiliselt vabaks, mis tähendab, et ta ei pea käima palgatööl selleks, et raha laekuks igakuiselt pangakontole. Enda sõnutsi on ta keskmine eestlane, kes otsustas üks hetk lihtsalt rikka(ma)ks saada. Hoolimata, et Rahakratt on vaba kui lind, on ka tema praeguses majandusolukorras ja inflatsioonis oma kulutusi korrigeerinud.