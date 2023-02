Arengutreener Sandra Raju: olen pidevast tagant sundimisest välja kasvanud ja tahan kõike teha kergusega

„Kõige paremini saavutatakse need eesmärgid, millel on väga konkreetsed sammud ja lõpptulem. Need peavad olema ka sinu enda omad, mida sa päriselt ise tahad,“ rääkis arengutreener Sandra Raju Õhtulehe taskuhäälingus „Börsisupp“. Oma töös on ta näinud, kuidas teinekord võetakse eesmärgiks saavutada kellegi teise unistus – olgu selleks vanemate täitumata jäänud soovid või järgitakse seda, mida sõber on juba teinud. Selliste eesmärkidega enamasti kaugele ei jõuta, sest puudub motivatsioon nende jaoks tööd teha. Saamaks aru, kas võetud eesmärk meid ka tõeliselt teenib, tuleb Sandra arvates enda vastu olla brutaalselt aus. Kui oma tõeline soov on leitud, siis kaovad ka hirmud ja ebakindlus.