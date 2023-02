Tööandjate rõõmud ja mured – kas palkade tõstmine kergitab töötajate moraali?

Majanduslikult keerulistes olukordades virelevad ettevõtjad on 2023. aastal suure küsimuse ees: kas kallinevas elukeskkonnas piisab vaid töötajate palkade tõstmisest, et tõhustada oma töötajate efektiivsust? Viimased kolm aastat on loonud kaost nii tööstuses kui ka tarbivas majanduses ning paljud ettevõtted on märganud oma töötajates moraalilangust ja efektiivsuse kadu. Kas sellist käitumist mõjutab enim elu kallinemine, pinged ühiskonnas, kaubanduslik langus, vaba aja vähesus stressi leevendamiseks või mingi muu faktor? Ettevõtjad ei oska teha järgmist sammu, sest tihti kaheldakse tulemuslikus väljavaates.