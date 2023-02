Eesti inimeste reisilemmikud on Türgi, Egiptus ja Montenegro

„Lõuna-Euroopa sihtkohtade populaarsus käib lainetena sõltuvalt konkreetsetest pakkumistest – läbi aastate on esikohal olnud nii Kreeka kui Türgi, aga ka Hispaania lõunarannik ning Kanaarid. Uute sihtkohtade müük on alati meie reisijates huvi äratanud. Viimastel aastatel on uueks tulijaks Montenegro, mis oma hea kliima, rikkaliku kultuuri ja maitsva toiduga sobib puhkuseks nii üksikutele kui peredele,“ ütleb Eesti turismi- ja reisifirmade liidu (ETFL) peasekretär Merike Hallik.

„Neile, kes otsivad rohkem seiklusi kui keskmine hotelli- või rannapuhkaja, läksid tänavu hästi kaubaks elamusreisid sellistesse sihtkohtadesse nagu Guatemala, Usbekistan, Laos, Filipiinid, Jaapan, Teravmäed, Iraan, Namiibia, Kurdistan, Jordaania, India ookeani ja Kariibi mere saared," räägib Hallik.