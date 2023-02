LÕHKI LAENATUD ELUD: palk kulub kodulaenule, leiva jaoks võetakse kiirlaenu. Võlanõustaja: „Sipeldakse kõvasti, et oma elukohta hoida.“

„Maksan kuus laenudeks 400 eurot – see on minu laenuvõime piiri peal,“ ütleb pereema. Praegu on tema nimel kaks laenu, millest autoliising on 1500 eurot ja meditsiinilaen 4500 eurot. Samuti on tal aastane järelmaks 40 eurot kuus ning ootamatuteks kuludeks lõivu andev vaba tagasimaksegraafikuga krediitkaart. „Uurisin võimalusi refinantseerimiseks, et laenud kokku panna, kuid paremat intressi ei pakutud. Uut väikelaenu samas lükatakse küll kodupangas pidevalt nina alla,“ on naine hämmingus, et tema piiripealset finantsolukorda teadev asutus nii teeb. Kõik oma laenud on ta saanud ülilihtsalt. Põhjuseks peab ta eeskujulikku maksekäitumist. „Ma olen segaduses – kas nad loodavad, et ma jään hätta ja siis saab juba korralikult koorida? Vägisi tekib selline mulje,“ jääb ta mõtisklema.