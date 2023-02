Kohalik elu Egiptuses: sellest, mis turisti pilgu eest varju jääb

Tema sõnul teenib riigikooli õpetaja kuus 200-400, erakooli õpetaja 400-600 dollarit. „Riik maksab õpetajatele ja arstidele sama palka, aga et raha teenida, töötavad arstid hommikul riiklikus haiglas ja õhtul erakliinikutes. Erakliinikutes teenivad nad hästi. Arst teenibki Egiptuses kõige paremini, järgnevad nafta- ja gaasitootmisega seotud insenerid ning kolmandal kohal on ülikoolis turisminduse lõpetanud. Samas on viimasel juba raske tööd leida.“ Haled naerab, et kõik vanemad unistavad, et nende lapsed õpiksid arstiks. Aga kui muidu saad kõrghariduse nelja-viie aastaga, siis arstiks pead õppima kümme aastat.