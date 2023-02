RASKE VALIK: kas minna Hurghadasse või Sharm el Sheikhi?

„Sharmis on jaanuaris-veebruaris selle loodusliku paiknemise tõttu mitmetes lahesoppides soojem, samal ajal Hurghada on oma valdavalt sirge rannajoone tõttu tuultele avatud ja seega jahedam. Märtsis-aprillis võib seesama tuulisus aga plussiks osutuda ning Sharmis läheb siis juba päris kuumaks,“ ütleb JoinUp`i ja Sun Internationali reisiesindaja Hurghadas Vivika Vool, kes on sama tööd teinud ka Sharm el Sheikhis. Aga muidugi sõltub palju siiski inimese huvidest.