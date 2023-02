Kui hindu ei jälgita, võib toidupoes maksta ka 30% rohkem

Veel enne masusid ja pupusid tühjendasin kord trepikojas korteri postkasti, mis oli pungil poodide reklaamlehtedest. Kes teatas, et sel nädalal on vorst nende juures odav, kes meelitas poodi madalate makaronihindadega. Tol hetkel lendasid need kõik otse postkasti kõrval olevasse prügikasti. Seda nägi pensionieas naaber ja pahandas, et noorus on täiesti hukas – soodsad pakkumised neid üldse ei huvita. Aastad möödusid ja nüüd hoiavad kõik kullipilguga hindadel silma peal.